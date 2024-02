Postupujte podle instrukcí

17. ročník festivalu japonského filmu a kultury Eigasai 2024 (26. 2. – 3. 3.) letos diváky zavede do Japonska jakožto země psaných i nepsaných pravidel. Způsob, jakým tu vše funguje, je pro nás někdy jen těžko pochopitelný. Snad na každou činnost existuje návod nebo piktogram. Může se zdát, že to člověka zbavuje svobody, ale naopak v krizových situacích, kdy všichni postupují podle instrukcí, mohou naučená pravidla zachraňovat životy v reálném i přeneseném smyslu. Vedle filmů festival v sobotu přinese tradiční Japonský kulturní den v Galerii Lucerna plný výtvarných dílen, stánků s japonským občerstvením a doprovodný program s tradiční hudbou, tancem, divadelní komedií kjógen i bubenickou show.

Festival Eigasai letos uvede sedm filmů, jejichž hrdinové budou vrženi do zaběhnuté a fungující společnosti a bude jen na každém z nich, jak se této výzvě postaví. Budou respektovat pravidla komunity, nebo půjdou svou vlastní cestou? Snímky představí prostředí japonské mafie jakuza, svět profesionálních hráčů šachů šógi, mizející svět starých obchodních arkád, ale i podvodníky všech typů a velikostí. Tedy taková zákoutí japonské společnosti, která i velmi zvídavému a bystrému turistovi zůstávají již z podstaty věci zcela skryta. A dojde i na tajemné nindži!

Dvacetiletá Mio ve filmu Držím se světla (26. 2.) začíná svůj nový život v Tokiu, kam se svou tichou osobností nezapadá. Ve čtvrti, která kvůli nové výstavbě pro olympijské hry 2022 dnes již neexistuje, nalézá své místo v párou prosyceném vzduchu veřejných lázní. Ve filmu Navždy spolu (27. 2.), který bude uveden při slavnostním zahájení festivalu, se starousedlíci nechtějí rozloučit s kdysi slavnou obchodní pasáží. Podvodník vydávající se za vnuka místní obyvatelky je srdečně přivítán a na místo oloupení stařenky objevuje svět laskavého přijetí nejen od ní, ale od celé místní komunity. Japonské šachy šógi představují pro nás těžko porovnatelný fenomén. Duel mezi profesionálním hráčem a počítačovým programem se odehraje ve filmu AWAKE: Probuzený (28. 2.). Chlapci, kteří se potkali poprvé ve škole, teď píšou dějiny. Bude silnější lidský mozek, nebo počítač? Poklidnou pohodu rybářské rodiny naruší příchod biologické matky chlapce, který byl svěřen rodině do opatrovnictví. Obě ženy jsou pro dítě matkou. Která je v právu? Kdo o tom dokáže bez pochybností rozhodnout, se ukáže v rodinném dramatu Po soumraku (29. 2.). Po propuštění z vězení se postarší jakuzák ve filmu Úžasný svět (1. 3.) nesmí k minulému způsobu života vrátit. Začít žít legálně přináší spoustu absurdních situací, vyvolaných jeho výbušnou povahou. Snímek přináší i zcela jiný pohled na majoritní japonskou společnost. Po loňském úspěchu snímku Dokonalé dny uvidí diváci oceňovaného herce Kódži Jakušo i v charakterově naprosto odlišné roli. Způsob, jakým dokáže beze slov vyjádřit emoce, je naprosto dechberoucí. Pět set let stará čajová miska od známého mistra by na trhu se starožitnostmi vyvolala ohromné pozdvižení, kdyby byla pravá. V bláznivé komedii Pořádný podvod (2. 3.) ale divák nemůže věřit vůbec nikomu.

Dětským divákům představíme legendárního pětiletého raubíře Šinčana v animovaném filmu Šinčan a tajné umění nindžů (2. 3.), který nás z moderního světa přenese do vesnice, kde se zdánlivě zastavil čas. Jestli si ale někdo myslí, že japonské předškolní děcko má respekt k dospělým, opak je pravda. Ale i děti dokážou společně zachránit svět.

Všechny filmy budou s českými a anglickými titulky a půjde o jejich prozatím jediné uvedení v České republice.

Mimo festival pak bude 3. 3. uveden i snímek Příslib Megumi, který je pokusem o filmovou rekonstrukci únosu třináctileté japonské dívky komunistickými agenty do Severní Koreje. Dívka byla unesena v roce 1977 a stejně jako u blíže neznámé desítky či stovky dalších Japonců je její osud dodnes nejasný.

Součástí letošního programu bude také Japonský kulturní den v sobotu 2. 3. od 10 do 17 hodin v Galerii Lucerna. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet skládání origami, psaní kaligrafie a další tvořivé dílny. Většina workshopů bude zdarma. Na stáncích bude k ochutnání japonské jídlo, sladkosti i zelený čaj. Sobotní odpoledne přinese představení tradiční japonské komedie v podání Divadla kjógen, taneční vystoupení nihon bujó v podání paní Izumi Šó Čó a současný festivalový tanec yosakoi. V neděli 3. 3. se mohou diváci těšit na bubenickou show souboru Ryukyukoku Matsuri Daiko nebo tradiční „dračí flétnu“ v podání pana Gotó Nobuhiro. Součástí festivalu bude i výstava snímků fotografa, publicisty a cestovatele Zdeňka Thomy v Kavárně Lucerna.

Do Japonska dnes už opět proudí davy cestovatelů. Japonské přísloví „když vstupuješ do vesnice, respektuj její pravidla“ by všem mohlo pomoci pochopit japonskou kulturu a výlet si ještě víc užít. Ale za Japonskem není třeba cestovat až tak daleko. Přijďte do Lucerny a na vlastní oči se přesvědčte, jestli je lepší postupovat podle instrukcí, nebo jít vlastní cestou. Hlavním cílem festivalu Eigasai je nabídnout poznání, potěšit všechny smysly, ale hlavně se dobře pobavit.

