S pivem v ruce proti nadávkám a návratu Babiše. Kampaň Starostů má zajistit pokračování koalice, může jí ale také otřást

Analýza: Politik přijede do hospody a baví se s lidmi. To je banální událost. Diskuzní šňůra šéfa hnutí STAN Víta Rakušana už měsíc ale zaměstnává prakticky všechna média v zemi a velmi pečlivě ji sleduje i politická konkurence. Jde totiž o součást širší kampaně, která cílí až ke sněmovním volbám 2025. Deník N novou kampaň podrobně sledoval a mluvil o ní s řadou klíčových postav hnutí i celé koalice. Popisujeme, čeho chtějí Starostové v čele s Rakušanem dosáhnout, i to, proč změny tolik vadí koaličním partnerům.