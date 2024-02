Velký námět, velké peníze a velké zklamání. Seriál Vládcové nebes je mnohem slabší než Bratrstvo neohrožených

Článek obsahuje dějové spoilery

Kdo, když ne producenti Steven Spielberg, Tom Hanks a Gary Goetzman, by dokázal zpracovat válečný námět tak, aby měl i silnou atmosféru a zároveň působil uvěřitelně jako Spielbergovo vylodění na pláži Omaha ve filmu Zachraňte vojína Ryana?

A kdo, když ne režisér Cary Joji Fukunaga, tvůrce bondovky Není čas zemřít nebo první (nejlepší) série True Detective, by měl natočit první čtyři díly takového seriálu? Přesto devítidílní Vládcové nebes, které od konce ledna uvádí Apple TV, ve srovnání s podobnými seriály, jako bylo třeba Bratrstvo neohrožených od stejného producentského týmu, selhávají. Pátý díl seriálu přibude v pátek 16. února.

Prokletá Krvavá stovka

Přezdívalo se jim Krvavá stovka (Bloody Hundredth), protože šlo o stou bombardovací skupinu amerického letectva, která byla známá vysokými ztrátami. Během druhé světové války bojovala proti Hitlerovi nad západní Evropou. A – jak vyplývá z neoficiálního názvu – její příslušníci až příliš často patřili mezi ty méně šťastné.

A to nelze říci, že by na tom jejich kolegové byli výrazně lépe. Označení „krvavá“ však skupině dali právě letci z jiných skupin poté, co v průběhu roku 1943 opakovaně ztratila kolem deseti letadel během jednoho náletu.

Byla součástí osmé letecké armády, v níž během války sloužilo celkem 115 tisíc letců. Až 40 procent z nich zahynulo v boji (26 tisíc), padlo do zajetí nebo utrpělo zranění. Pokud si v této společnosti někdo vysloužil přívlastek „krvavá“, nebylo to zadarmo. Od června 1943 do dubna 1945 se z akcí nevrátilo