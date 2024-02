Lidé je nosí i při řízení. Co o virtuálních brýlích od Applu říkají první majitelé

Apple druhého února oficiálně spustil prodej headsetu za 3,5 tisíce dolarů, tedy brýlí, které „rozšiřují“ realitu o virtuální prvky. Od té doby si ho koupilo 200 tisíc lidí. Kromě nich přišli s prvními recenzemi i profesionální blogeři. Na základě některých videí by se mohlo zdát, že lidi s Vision Pro na hlavě budeme od nynějška vídat běžně.

Než se dostaneme k tomu, zda je to reálné, nejprve stručné shrnutí prvních recenzí. První generace zařízení Vision Pro neumožňuje dělat nic zásadního, co by se nedalo i pomocí počítačů nebo mobilů. Je zejména pro ty, co si mohou dovolit utratit spoustu peněz. Inovacemi a zpracováním je však zařízení natolik dobré, aby lidé uvěřili, že příští generace bude o něco užitečnější a současně levnější.

Lidé s Vision Pro na hlavě baví internet

Casey Neistat, nejznámější videobloger na YouTube, se s novým headsetem například proháněl po New Yorku na svém elektrickém skateboardu.

Vision Pro isn't just great, it's the single greatest piece of tech ive ever used pic.twitter.com/ArBgbkH0UR — Casey Neistat (@Casey) February 3, 2024

Další člověk na Instagramu se chytil častého přirovnání Vision Pro k lyžařským brýlím. Vydal se s ním na svah.

Jako by obav o bezpečnost nebylo dost, mnozí lidé sdíleli videa, jak rozšířenou realitu používají také během řízení auta s částečným autopilotem. Na to reagoval i tajemník amerického ministerstva dopravy s tím, že řidiči mají věnovat veškerou pozornost řízení.