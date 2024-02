Který „krizový kmen“ je ten váš? Pět voličských frakcí, které letos určí podobu Evropy

V červnových volbách do Evropského parlamentu sehrají rozhodující roli nové štěpící linie – od strachu z migrace až po nespokojenost s rostoucími životními náklady, píšou v komentáři politologové Ivan Krastev a Mark Leonard.

Stane se krajní pravice velkým vítězem letošních evropských voleb? Pokud ano, co by její vítězství znamenalo pro budoucnost Evropské unie? A co je krajní pravice vůbec zač? Před pěti lety evropští lídři správně rozpoznali, že Evropané trpí závratí. Slovy Milana Kundery, závrať je něco jiného než strach z pádu – probouzí v nás touhu po pádu, které se pak vyděšení bráníme. Tehdy si voliči pohrávali s krajně pravicovými populisty a zvažovali rozpad Unie, nakonec se však většina rozhodla volit strany hlavního proudu.

Tentokrát se historie nejspíš opakovat nebude. Většina krajně pravicových stran již upustila od požadavků na vystoupení svých zemí z EU nebo z eurozóny a očistila svou značku od toxických prvků. Spíše než vystoupit z EU chtějí Unii přetvořit a vládnout jí. Po nedávných volbách v Nizozemsku a na Slovensku a po regionálních volbách v Rakousku a v některých spolkových zemích Německa se objevuje konsenzuální názor, že nadcházející červnové volby do Evropského parlamentu skončí katastrofálně a že kampaň i její výsledek bude určovat pouze otázka migrace. Není ale tahle představa mylná?

Pravda, Evropa zažívá krizovou náladu. Ovšem migrace je pouze jednou z pěti krizí, které