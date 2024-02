Mezi ukrajinskými vojáky zavládla špatná nálada. Propaganda Kremlu vykresluje Syrského jako ruského člověka

Obavy ze směřování v nejhorším možném čase. Tak by se daly shrnout nálady mezi ukrajinskými vojáky, když prezident Volodymyr Zelenskyj po týdnech spekulací nakonec odvolal hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil Valerije Zalužného a nahradil ho velitelem pozemních sil Olexandrem Syrským.

Jedním z těch, kteří se na výměnu generálů dívají podezřívavě, je také mladý voják Bohdan Patel.

„Nevnímám to příliš pozitivně, stejně jako většina mých spolubojovníků či vojáků, kteří si uvědomují situaci. O novém vrchním veliteli kolují už delší dobu různé informace a nejsou úplně pozitivní,“ řekl slovenskému Denníku N.

Patelovi je jen 21 let, ale na Donbasu patří mezi ty zkušenější vojáky. Do armády nastoupil, když mu bylo 18 let, a v Doněcké oblasti nyní vede průzkumný oddíl. „Provádíme nepřetržité sledování nepřítele a snažíme se o jeho likvidaci. Už šest měsíců plníme bojové role v Doněcké oblasti, dříve jsme byli i v Bachmutu, Charkově, Chersonu a nejprve v Kyjevské oblasti,“ říká.

Nálada v armádě podle něj momentálně není ideální a vojáci nejsou nadšeni ani z dalších změn v generálním štábu.

„Navzdory všemu, co vím,