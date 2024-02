„Jako lékař vidím mnoho utrpení. U Niny je ale bolest hodně velká.“ Otec popisuje léčbu dcery s agresivním nádorem mozku

Šestiletá Nina trpí jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Ke změně stavu došlo během jediného dne. Nemoc se projevila loni o vánočních svátcích, do té doby byla dívka zdravá. Rodiče Niny se rozhodli podstoupit s dcerou experimentální léčbu ve Francii. S diagnózou, kterou dívka má, přežívá déle než pět let jedno procento dětí. „V některých případech se stav pacienta zlepší, nemoc se na čas zastaví a nepostupuje,“ říká v rozhovoru s Deníkem N dívčin otec Martin Chovanec, šéf kliniky ORL ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

V čem experimentální léčba spočívá?

Proč ji nemůže Nina podstoupit v Česku?

Jaké jsou šance na zlepšení jejího stavu?

Komu mají pomoci peníze vybrané přes nově založený nadační fond?

S dcerou Ninou nyní absolvujete experimentální léčbu ve Francii. Odkud přesně voláte?

Jsme v nemocnici Institute Gustave Roussy ve Villejuif. Jde o specializované centrum určené jen pro léčbu onkologických onemocnění. Dcera je hospitalizována na oddělení dětí a adolescentů.

Musím říci, že každý den je velmi složitý a náročný. Náš příběh není o tom, že by obrovské množství peněz dokázalo udělat zázrak pro jednoho pacienta. U nás jde o něco jiného než například u dětí s genetickým onemocněním, které moderní drahá léčba dokáže s velkou pravděpodobností vyléčit. Naše dcera má nemoc, na kterou se zatím účinná léčba teprve hledá.

Jak vypadal váš dnešní den? Strávil jste ho celý v nemocnici s dcerou?

Dcera momentálně vyžaduje nepřetržitou péči. Její nemoc je opravdu veliké zlo. Přestože jsem sám lékař a věnuji se i onkologii hlavy a krku, to, co teď prožíváme, se popsat nedá. Je to nemoc, která by neměla postihnout žádné dítě a žádnou rodinu.

Vidím při své práci hodně utrpení, ale díky moderní medicíně už umíme mnohým lidem s onkologickým onemocněním pomoci. V případě naší dcery je ale ta bolest hodně velká.

U Niny propukla nemoc náhle, během uplynulých vánočních svátků. Předtím nijak nemocná nebyla?

Ne, do té doby byla naprosto zdravá, plná energie. Velmi nadaná, vše, co se rozhodla, že bude dělat, jí šlo snadno. Ke změně stavu došlo během jediného dne.

Jak se její potíže začaly projevovat?

Na konci vánočních svátků nám