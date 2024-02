Čí pomníky stavět (a bourat)? Praha chce památník sovětské invaze 1968. Co spíš připomenout dnešní agresívní politiku Kremlu?

Ze schůzky vyplynulo, že jde o snahu zabránit ztrátě historické paměti. Už samo umístění zamýšleného pomníku mezi pietní místo upomínající na Jana Palacha a pamětní desku Alexandra Dubčeka (a jen několik desítek metrů od Českého rozhlasu, na němž jsou uvedena jména tamních obětí srpnové okupace) dává tušit, že připomínka roku 1968 není to, co by v centru Prahy právě chybělo. Skutečně tak akutně hrozí obětem srpnové invaze roku 1968 společenské zapomnění, nebo tu jde ještě o něco jiného, mnohem aktuálnějšího? A jak vlastně s pomníky ve veřejném prostoru zacházíme a o čem a o kom nejvíce vypovídají?

Každý pomník je v principu místo paměti, respektive její fixace. Má nás upozornit, abychom vzpomínali, pamatovali buď na konkrétní historickou událost, či na konkrétní osudy. Zároveň je ale pomník také místem „druhé paměti“ – té z doby, kdy byl vztyčen. Vypovídá o těch, kteří jej zbudovali, a o jejich časech. A svým pojetím a výkladem nás vede k tomu, jak si máme to či ono pamatovat.

Pomníky jsou do velké míry formou kolonizace minulosti pro aktuální politické či národní zájmy a narativy. Není například náhoda, že