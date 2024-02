„Přiznáváme, že je to marketingově vyrobená věc,“ říká o debatách Bez cenzury předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. V rozhovoru s Deníkem N pořízeném hned po pondělní diskuzi v severočeském Mostu popisuje, čím se lišila atmosféra v Karviné a Sokolově i jak se na diskuze plné nadávek a pískání připravuje.

„Nahlodává to můj obraz vrchního cenzora.“ Rakušan o marketingu STAN a přípravách na ostré diskuze

Máte za sebou tři Debaty bez cenzury, v Karviné, Sokolově a teď v Mostě. Když je srovnáte, liší se něčím?

Nejostřejší debata byla jednoznačně ta první v Karviné. Sokolov, když to hodnotíme zpětně, nebyl úplně dobrý vybraným místem, kam se vešlo málo lidí a na chodbě byla spousta zklamaných. Nedostalo se tam opravdu hodně lidí.

Na druhou stranu, zcela upřímně, byl to kulturák, nebyl tam alkohol a na debatě to bylo vidět.

Byla do určité míry kultivovanější?

Ano, i tam ale byli lidé, kteří pískali a křičeli. Byla to nicméně první debata, kde docházelo k vzájemné interakci částí auditoria. V Karviné ne, tam se v podstatě nepouštěli do konfrontace ani lidé, kteří mi fandili, a na konci potichu zatleskali. V Sokolově už naopak ano a tady v Mostě také, byla tu i debata mezi lidmi.

Musím nicméně otevřeně říct, že jsem sem jel s vědomím toho, že já si tady dám pivo, oni budou mít pivo, měl jsem z toho trochu strach. Jestli to nebude moc ukřičené, vyhrocené. A mile mě to překvapilo atmosférou. Když jsem odpovídal, samozřejmě nějaké výkřiky byly, ale ne zase tolik a lidé, kteří se mnou evidentně nesouhlasili, mě nechali domluvit, což mi přijde jako jistý progres.

Všimla jsem si, že po konci debaty za vámi přišli i někteří lidé, kteří byli v průběhu večera značně konfrontační, potom ale působili smířlivě.

Ano. I ti, kteří během debaty nejvíc křičí a mávají transparenty, potom přijdou a podají mi ruku. To je také účel debat.

Oni vidí, že tam přijedu, že mně tu ruku podat můžou. Že i když se mnou stokrát nesouhlasí, trochu jim to nahlodává ten můj obraz, který se v určitých kruzích vytváří, tedy vrchní republikový cenzor, který se s nikým nebaví, je arogantní a podobně. A najednou je tady přirozený kontakt a to, že si se mnou opravdu tu ruku podat můžou. Strávím s nimi vždy nějaký čas i po debatě a i to nějak ten obrázek nahlodává.

Připravujete se nějak na tento způsob debat?

Vždycky. Děláme důsledně několik věcí, což nám málokdo věří, protože kdo nás chce označovat za marketing, nás tak vždycky označí. Ale my