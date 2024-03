Přestože si Fialova vláda napsala do programového prohlášení boj proti dezinformacím, po dvou letech nemá v této oblasti hmatatelné výsledky. Experti kritizují nečinnost jak na domácí, tak na evropské úrovni. Sama koalice je přitom nejčastějším terčem dezinformací. Do tématu se chce nyní vložit ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová. Z koaličních řad ale zaznívá i jiné jméno.

„Chybí vůle s tím něco dělat.“ Jak vláda (ne)bojuje s dezinformacemi a co chystá nyní

Fialův kabinet ve svém programovém prohlášení – jak původním, tak loni v březnu aktualizovaném – sliboval, že se vlivu dezinformací a boji proti nim hodlá věnovat.

Téma vládního boje s dezinformacemi před časem velmi kriticky otevřel také prezident Petr Pavel. Ten mluvil o tom, že Fialův kabinet nečiní v této oblasti „ani minimum“.

„Boj s dezinformacemi je teď na bodě mrazu. Vláda nedávno jmenovala poradcem pro dezinformace pana (Miloše) Gregora, ale nemá pověřence pro tuto oblast. Nemá koordinátora, který by všechno to, co se už na tomto poli odehrálo na půdě třeba ministerstva vnitra nebo některých institucí, dal dohromady a připravil opravdu koncept, jak vést strategickou komunikaci vlády, jak čelit dezinformacím,“ řekl Pavel na konci ledna v Českém rozhlase.

„Příliš se nevyznal“

Vládní výsledky v této oblasti jsou