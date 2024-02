Carlsonův rozhovor s Putinem byl obludný, přesto diktátora obnažil

Poláci, vy jste fakt blázni! Proč jste ve 13. století polonizovali původně ruské země, a navíc jste donutili Hitlera rozpoutat druhou světovou válku? Zbláznili jste se? Mysleli jste si, že se o tom nikdo nedozví? Jenže Vladimir Vladimirovič má všechno zdokumentované! Všechno má v archivech, a teď i dopisy Bohdana Chmelnyckého jsou v rukou Truckera Carlsona. To jste to dopracovali!

Připadá vám to všechno absurdní? Stejně jako mnohým lidem. Putin to ale ve dvouhodinovém rozhovoru s Tuckerem Carlsonem prohlašuje s veškerou vážností. Tradičně začal lží, a to ještě ani nedošlo na samotný obsah. Prohlásil, že udělá půlminutový historický exkurz, ale trvalo to nakonec půl hodiny. Americkému novináři s vážnou tváří vyprávěl o Rurikovi, křtu Rusi, Novgorodu i o pohanství. Carlsonovi slouží ke cti, že