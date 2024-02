„Ještě větu, abych vás naštval úplně.“ Rakušan v Mostě hájil Jurečku i Fialu, za Ukrajinu se dočkal bučení

Reportáž: Ministr vnitra a šéf Starostů Vít Rakušan opět vyrazil do „jámy lvové“, tedy na diskuzi do regionu s mizivou podporou svého hnutí. Tentokrát zvolil pro své Debaty bez cenzury severočeský Most a proslulou restauraci Severka, kde se opět dočkal výzev k demisi, tvrdé kritiky či pískání a bučení. Trpělivě nicméně vydržel až do konce a dostal i dárek pro své děti.