Glosa Evy Kiesler Klementové: Pamatujete si ještě na tu radost, když ANO prohrálo volby? To zadostiučinění, když se Andrej Babiš nestal prezidentem? Spravedlnosti bude učiněno zadost. Vše bude napraveno, vláda věcí našich se k nám navrátí a tak dále. Našlápnuto bylo slušně. I bez přehnané idealizace to vypadalo na vládní sešlost, která si s komplikovanou vnitřní i vnější situací nějak poradí. A že je komplikovaná čím dál tím více, o tom nelze pochybovat.

Nevíte, jak to dopadlo s kauzou Čapí hnízdo a co dělají Nejedlý s Mynářem?

Nelze ani říct, že by se s tím hoši a děvčata ve vládě neprali celkem statečně. Jádro pudla tkví v naprosté komunikační neschopnosti vůči obyvatelstvu. Nemíním tím nikterak pouze intelektuálně méně disponované jedince. I velká část inteligentních lidí je natolik zaneprázdněna, že časově náročné vyhledávání relevantních zdrojů prostě není schopna absolvovat.

Přesto, nebo spíš právě proto, by rádi slyšeli stručné a rozumně podané info, jak se věci budou řešit, co z toho plyne a jaké bude pořadí následných dějů. Včetně možných komplikací. Nedozvídáme se nic. Vždycky jen osiřelá informace pleskne jako oblázek do vody. Ozve se B, aniž by předcházelo A a někdo se obtěžoval i dodat C a D.

Kauzy. Velké rozhořčení, které v nic nevyústí. Kauza Čapí hnízdo