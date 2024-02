Vývoj bojů (718. den): Avdijivce hrozí pád, Rusové postoupili na jihu i severu

Klíčová zásobovací trasa v Avdijivce už je na dostřel ruských ručních zbraní.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 11. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Klíčová zásobovací trasa v Avdijivce už je na dostřel ruských ručních zbraní. Už minulý týden jsme psali, že situace v obléhané Avdijivce je kritická. Během víkendu se ještě zhoršila, a pokud Ukrajinci nemají připravené nějaké překvapení, pád města se stává reálným. Podle zatím nepotvrzených zpráv velení do Avdijivky přesouvá elitní 3. útočnou brigádu. Pokud je to pravda, je připraveno o město bojovat do poslední chvíle. Tato jednotka celý loňský rok bojovala u Bachmutu pod velením Olexandra Syrského a je jednou z těch, o kterých kritici letní ofenzivy tvrdili, že měla být raději na jihu v hlavním směru.

Stále více pozorovatelů si myslí, že by ukrajinské velení mělo postupovat přesně naopak – namísto přisouvání posil do ztracené bitvy z ní stáhnout obránce, dokud je ještě čas. Zdá se totiž, že ten rychle ubývá. Minulý týden se zhroutily ukrajinské pozice na severu bráněného výběžku. Během víkendu tento trend pokračoval, přidaly se ale i nové problémy na jihu. Výsledkem je stav, ve kterém je obrana v celém městě vystavena krajnímu riziku obklíčení. To je větší, než na první pohled naznačují čerstvé mapy.

Z nich se zdá, že mezi severním a jižním ramenem ruského postupu je ještě přibližně pět kilometrů zastavěného území. Překonat takovou vzdálenost v Bachmutu trvalo Rusům týdny. Avdijivka má ale jedno specifikum, které její obranu ztěžuje. Následující tři mapy jsou jeho vysvětlením. První je ze sobotního večera a zachycuje ruské zisky během prvního víkendového dne na severu mezi