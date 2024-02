Proč musela odstoupit maďarská prezidentka: omilostnila muže, který kryl pedofila. A Orbán ztrácí i další klíčovou ženu

Viktor Orbán ztrácí dvě klíčové ženy. Kvůli skandálu s utajenou milostí pro komplice pedofila odstoupila jak maďarská prezidentka Katalin Novák, tak exministryně spravedlnosti Judit Varga, která měla vést Fidesz do červnových eurovoleb. „Udělala jsem chybu,“ uznala Novák. Není to poprvé, kdy v Maďarsku odstoupil prezident: Pál Schmitt, rovněž nominant Orbánova Fideszu, skončil v roce 2012 kvůli opsané dizertační práci. Co čeká Maďarsko teď?