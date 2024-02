Slovenský rapper Rytmus se změnil z čerta v taťku. Jeho nejsilnějším novým tématem je rodičovství, nejslabším konspirace

Stejná póza, stejně hrozivý pohled, identické barvy. Jen tyto dva portréty slovenského rappera Rytmuse dělí téměř dvě dekády. Přestože je na nich stále tentýž člověk, už se výrazně změnil. A nejen počtem vrásek a výší ceny oblečení, které má na sobě.

Poslech alb Bengoro (2006) a Bengoro II (2024) je zajímavý po hudební stránce i sociologicky. Nová nahrávka několika písničkami navazuje na předchozí, zároveň dobře ukazuje, kam se Rytmus alias Patrik Vrbovský za osmnáct let posunul. V celkovém projevu i v tématech.

Rovněž lze porovnání alb pojmout jako případovou studii toho, co s vámi udělá, když jste slavný a vlivný člověk již delší dobu.

Z ulice do showbyznysu

Abyste dokázali zaplnit největší haly na Slovensku a zároveň i v Česku, musíte toho mít už opravdu hodně za sebou. To neobelžete. Bez několika stovek odehraných koncertů, několika úspěšných alb a mnoha velkých hitů nemáte šanci vyprodat bratislavskou Tipos arénu ani pražskou O2 arenu.

Nebavíme se o slavných světových interpretech, nýbrž o domácí scéně. Ze slovenských skupin to dosud dokázali jen Elán a Team (dobře, i IMT Smile, ale to byl společný program s Lúčnicí).

Nyní se k nim přidala Rytmusova skupina Kontrafakt, která dokazuje, že hiphop je dnes nejpopulárnější hudební žánr. Koncert v Praze sice avizuje i další slovenská kapela No Name, ale její O2 universum není Rytmusova O2 arena – je to vedlejší hala s méně než poloviční kapacitou.

Kontrafakt loni začátkem podzimu naplnil sedmnáctitisícovou O2 arenu, nyní má XXL večer v Bratislavě. Na vyprodání deseti tisíc lístků na zimním stadionu Ondřeje Nepely alias Tipos arény mu stačily tři týdny.

A už jsou v prodeji i lístky na další dva velké slovenské koncerty v Praze, které budou letos. Během jednoho zářijového týdne v O2 areně vystoupí Elán a Rytmus. Ačkoli se to nezdá, mají dost společného. Začněme tím, že