Studio N: Trump děsí spojence. Zachrání nás NATO před Putinem?

Donald Trump prohlásil, že pokud země NATO nebudou dávat dost na obranu a napadne je Rusko, Spojené státy pod jeho vedením jim na pomoc nepřijdou. Dokonce řekl, že by v takovém případě Putina povzbudil, ať si dělá, co chce. Co tedy můžeme čekat od možné budoucí hlavy Spojených států? A pomohlo by nám NATO v případě ohrožení? Hostem Filipa Titlbacha je politický geograf Michael Romancov.