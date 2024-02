Hráli vraha a vyšetřovatele. „Tížily mě myšlenky na oběti a pozůstalé.“ „Já je v sobě zablokoval, jinak bych se zbláznil.“

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

jak si Petr Uhlík málem přivodil poruchu příjmu potravy,

jak tělesná proměna u herců ovlivňuje psychiku,

proč pro Petra Lněničku nebylo snadné vyskočit z kůže Jiřího Markoviče,

jak jim jejich role zasahovaly do života a vztahů s partnerkami,

jestli je těžší zahrát zlo, nebo dobro

a v čem intenzivní natáčení pomohlo Petrovi Lněničkovi jako tátovi.

Jaké otisky ve vás vaše postavy zanechaly? Obě jsou poměrně extrémní. U vraha Hojera asi není potřeba vysvětlovat proč, ale metoda vyšetřovatele Jiřího Markoviče je v mých očích zase extrémní citová investice. Extrémní zlo a extrémní empatie. Co vám to dalo, vzalo, co to ve vás vyvolalo?

Petr Uhlík: Už je to ze mě pryč. Pro mě to bylo velmi komplikované jak psychicky, tak fyzicky. Kvůli Hojerovi jsem zhubl deset kilo. Dost jsem hladověl, byl to začarovaný kruh.

Měl jsem z celého natáčení ohromnou radost. Hlavně zpočátku jsem zažíval až přívaly štěstí, že to můžu hrát. Ale na konec natáčení jsem se pak těšil, i když to zní trochu divně.

Tu podivnou „hojerovskou“ energii jsem v sobě udržoval už moc dlouho, intenzivně jsem na sebe nechával působit psychiku té postavy. Po třech měsících byl čas z toho vycouvat.

Po posledním natočeném obraze jsem se snažil to pustit, aby to ode mě odešlo. Moje tělo bylo nejen hubenější, vyzáblé, ale jel jsem tři měsíce pořád v takových nacvičených tělesných pózách své postavy. Měl jsem i jinde těžiště než normálně a těžce jsem se té pokřivenosti zbavoval.

Moje žena Andrea třeba přišla domů a našla mě v židli zkrouceného jako byl Láďa. Ani jsem si to neuvědomoval, bylo mi v tom dobře.

Svalová paměť?

Petr Uhlík: Asi jo, byl jsem zkrácený, možná trochu v křeči, musel jsem se pak protahovat, rozhýbávat. Ale čtrnáct dní po poslední klapce Metody Markovič jsem začínal natáčet seriál Adikts. Smršť.

V tom spočíval asi ten největší zázrak, proč to ze mě tak rychle odešlo a nenechalo to ve mně divné pozůstatky. Musel jsem rychle hledat novou postavu. Úplně jinou. A to mě namotivovalo. Kdybych nenaskakoval do nového projektu, bude ve mně Láďa sedět déle.

Omlouvám se, hraju sériového vraha

Ve snech vás nestrašil?

Petr Uhlík: Ne. Spíš jsem byl vnitřně roztěkaný. Měl jsem problém si někde i koupit kafe, cítil jsem, že působím divně. Tímto se omlouvám všem kavárnám. Těžko to popsat, ale cítil jsem, že ze mě vyzařuje divná energie, tím pádem se i lidé ke mně chovali trošku divně.

A já jsem nedokázal říct: „Omlouvám se. Víte, já jsem herec, dělám roli sériového vraha.“ Byl jsem roztřesený, roztěkaný, vnitřně nestabilní.

Vy jste hubl, Petr Lněnička kvůli postavě přibíral, k tomu se brzy dostaneme. Ale Petře, co ve vás probudil a zanechal Markovič?

Petr Lněnička: Pro mě to bylo naopak náročnější psychicky. Tělesnou proměnu beru jen jako součást postavy. Řekla jste to hezky. A přesně. Míra citové investice byla velká.

Musel jsem mít nějakým způsobem Láďu rád, musel jsem ze sebe tu čistou empatii někde vzít. Čerpal jsem hlavně z citů ke svému synovi…

Ale nestydím se přiznat, že jsem do toho psychicky zabředl asi i víc, než bych měl.

Dělal jsem casting i na Stodolu

Jak to?

Petr Lněnička: Je hezké se setkávat s kladnými postavami, s dobrem… Markovič jednoznačně dobro ztělesňuje. Ale brzy jsem si musel uvědomit, co vlastně děláme. Uvědomit si, že hrajeme příběh, který se stal.

My jsme mohli nahlédnout i do skutečných vyšetřovacích spisů, včetně fotodokumentace a jmen obětí. Díváte se na