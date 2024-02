Kauza Cermat ukazuje, co je špatně v e-governmentu. A jsou to vesměs jiné věci než ty, o nichž jsme zatím slyšeli

Ostře sledovaný příběh, který ještě neskončil, dobře ukazuje, jak se věci mají. Pokusme se napřed odvyprávět jeho fakta tak neutrálně, jak jen lze.

Celostátní úřad nutně potřebuje jakýsi počítačový systém, aby mohl veřejnosti poskytovat kvalitní službu. O jeho zavedení se mluví už řadu let, ale z různých důvodů vázne. Loni byla konečně vypsána a vyhodnocena veřejná soutěž, z níž vzešel komerční dodavatel. Pracovat však nezačal, protože jeden z neúspěšných uchazečů se odvolal a výběrové řízení bylo zrušeno.

To by znamenalo, že se zavedení nového systému odloží o další rok. S tím se odmítl smířit ředitel úřadu. Sehnal tým zkušených profesionálů (ano, skutečně profesionálů), který byl ochoten ujmout se zakázky za málo peněz a s nemožným termínem.

Protože jste jistě poznali, že tím úřadem je Cermat, ten ředitel se jmenuje Miroslav Krejčí a ten systém DiPSy, víte také, jak to bylo dál. Spuštění mělo skluz – nevelký, ale vnímaný velmi citlivě, protože jde o podávání přihlášek na střední školy, což je nevyhnutelně je emocionální agenda: nervózní rodiče, děti i zástupci škol.

Ani po rozběhu nefunguje všechno bez chyb, je zjevné, že systém je nedokončený. Vývojářský tým ovšem pracuje dál a všechny odhalené nedostatky odstraňuje, jakmile vyjdou najevo. To mu málokdo přičte k dobru, spíše naopak. Kdyby to udělali pořádně napoprvé, nemuseli by to teď po termínu flikovat, pomyslí si většina lidí.

S nepatrnou změnou zorného úhlu by se to však dalo číst jako příběh o úspěchu: