„Tak si asi všimne, když ji někdo znásilní.“ Na Slovensku vládnou muži, kteří pohrdají ženami i právním státem

Komentář Evy Mošpanové: Slovenská koalice minulý týden schválila novelu trestního zákona. Že jde o úpravu, která výrazně usnadní život podvodníkům, korupčníkům či zlodějům, se vědělo dlouho. Krátce před hlasováním se ale ukázalo, že výrazné změny se týkají například i znásilnění. Jde pouze o jednu z celé řady úprav, těžko by se však hledalo něco, co by vystihovalo změny trestního práva u sousedů lépe.