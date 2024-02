From hero to zero? Jak se ze zachránce Kyjeva a vítěze u Izjumu stal důvod k obavám.

Novomychajlivka i Avdijivka jsou pod neustálým tlakem.

Drony zapálily další ruskou rafinerii, tentokrát 350 kilometrů od fronty.

Padl ukrajinský pilot s 385 misemi.

Mapy dne – Novomychajlivka a Avdijivka

Videa dne – TOS-1 zahořel jasným plamenem

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 8. února. Situace na některých místech už může být jiná.

From hero to zero? Jak se ze zachránce Kyjeva a vítěze u Izjumu stal důvod k obavám. Náčelníkem ukrajinského generálního štábu už není Valeryj Zalužnyj, ale Olexandr Syrskyj. Pro armádu to znamená otřes. Zalužnyj byl totiž na rozdíl od svého nástupce velmi oblíbený. Navzdory vážnosti tématu začneme jedním čtvrtečním žertem:

Šojgu – Vzdejte se, nemůžete vyhrát!

Syrskyj – Rusové se nevzdávají!

Opravdu jde o vtip, ačkoli je třeba jej vysvětlit. Olexandr Syrskyj se narodil do vojenské rodiny v roce 1965 ve Vladimirské oblasti – v Rusku. To je vysvětlení, které je vůči novému náčelníkovi generálního štábu spíše laskavé a z Rusů si utahuje – vždyť jak by mohli porazit sami sebe, když jsou tak dokonalí (dostupné zdroje nemluví o tom, jaké národnosti byli Syrského rodiče).

V úvahu ale přichází i horší verze pointy této anekdoty – Syrskému totiž kritici vyčítají, že