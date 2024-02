Google Bard se nově jmenuje Gemini. To jméno teď uslyšíme velmi často

Přejmenovávání nástrojů umělé inteligence je špatným zvykem, který se zřejmě ujal napříč konkurenčním prostředím. V případě Googlu jsme si ještě nestihli zvyknout na Barda a už na něj můžeme zase zapomenout. AI od Googlu teď ponese jednotný název Gemini.

Anglická výslovnost je „džeminaj“, jaká se ujme v češtině, to teprve uvidíme. A ještě připomeňme, že latinské slovo gemini znamená „dvojčata“ (je také názvem souhvězdí, kterému česky říkáme Blíženci), a je to tedy plurál, což by se mohlo do češtiny také promítnout, stejně jako většinou mluvíme o „těch“ Windows, protože vnímáme, že jde o množné číslo. Počkáme, jakou cestu si jazyk najde.