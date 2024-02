Účast Izraele v Eurovizi vyvolala bouřlivou debatu. Zastupovat ho má Eden Golan, přibývá výzev k vyloučení země ze soutěže

Izrael by letos v soutěži Eurovize měla zastupovat dvacetiletá zpěvačka Eden Golan. Přibývají ale otevřené dopisy a žádosti o vyloučení státu ze soutěže kvůli jeho okupaci palestinského území. Eurovize však Izrael vyloučit neplánuje.

Dvacetiletá zpěvačka Eden Golan ve velkém finále izraelského národního kola Eurovize zpívala píseň I Don’t Want to Miss a Thing od Aerosmith. Věnovala ji stovce izraelských rukojmích, které Hamás stále drží v Gaze. „Nebudeme opravdu v pořádku, dokud se všichni nevrátí domů,“ řekla.

Zda ale Eden Golan skutečně bude svou zemi v květnu ve švédském městě Malmö na Eurovizi zastupovat, je sporné. Přibývá totiž otevřených dopisů a výzev, které žádají vyloučení Izraele z největší mezinárodní pěvecké soutěže.

Důvodem je válka v Gaze, kterou spustil teroristický útok Hamásu v říjnu loňského roku a v níž od té doby izraelská armáda devastuje úzký pás země obývaný Palestinci, což vyústilo v humanitární katastrofu.

Protesty ze Švédska

„Chci se postavit před celou Evropu a pozvednout náš národ,“ řekla Golan během vystoupení. Na černých šatech měla připnutou malou žlutou stužku na znak solidarity s rukojmími.

„Narodila jsem se v Izraeli a opravdu doma se cítím jen tady. Není nic, co by mě na světě potěšilo víc než reprezentovat náš národ letos na Eurovizi,“ řekla zpěvačka, která třináct let svého života prožila s rodiči v Rusku.

Eurovizi bude letos hostit Švédsko. V lednu více než tisíc tamních hudebníků podepsalo otevřený dopis, ve kterém žádali, aby byl Izrael ze soutěže vyloučen. Jako důvod uvádějí