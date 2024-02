Už jsme dál nechtěli TV Barrandov sponzorovat, říká šéf firmy, která televizi vypnula elektřinu

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak probíhala jednání s TV Barrandov?

Proč nedošlo k dohodě?

Jaký bude další postup ze strany Barrandov Studio?

Jak vnímáte rozhodnutí soudu, který vám předběžným opatřením nařídil obnovit dodávku elektřiny do TV Barrandov i přes to, že vám dlouhodobě dluží?

Mohu potvrdit, že do datové schránky byla soudem doručena autoritativně uložená povinnost obnovit dodávky elektrické energie. Soud tedy jednostranně rozhodl ve prospěch – zdůrazňuji dlouhodobého – dlužníka. A my to musíme akceptovat, to se nedá nic dělat. Naše společnost je nucena ty dodávky dlužníkovi obnovit.

Ale musím konstatovat, že zmíněné soudní usnesení bylo vydáno na základě informací a podkladů, které byly podány TV Barrandov jako účelové a jednostranné, bez potřebného kontextu, aniž by nás v této věci kdokoliv kontaktoval. Budeme proto podávat odvolání a předložíme tak soudu pohled Barrandov Studia.

A ten je jaký?

S panem Soukupem se to táhne