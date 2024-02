Studio N: Putin a Carlson. Co padlo ve sledovaném rozhovoru

Vladimir Putin mluvil s prvním západním „novinářem“ od chvíle, kdy začal vraždit na Ukrajině. Do Moskvy za ním přiletěl bývalý moderátor americké stanice Fox News Tucker Carlson. Výsledný dvouhodinový rozhovor se podobá spíš monologu ruského diktátora, ve kterém se navíc dopouští nepřesností i lží. Putin kontroverzní americké mediální postavě řekl mimo jiné to, že Rusko nemůže být na Ukrajině poraženo. Jaký vliv bude mít tento rozhovor na další vývoj války? A co všechno jsme se od Putina dozvěděli? Hostem Filipa Titlbacha je politický geograf Michael Romancov.