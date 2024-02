Bezpečnostní síly Ukrajiny byly po výměně na nejvyšším armádním postu připraveny na všechno. I na protesty vojáků a občanů. Oblíbený generál Valerij Zalužnyj ale prezidentu Volodymyru Zelenskému slíbil, že na barikády nemíří. Z jaké pozice bude sledovat, jak si vede jeho nástupce generál Syrskyj, se zatím neví. Stejně jako se neví, jak se novému veliteli ukrajinských vojsk podaří splnit velká očekávání a dát frontu do pohybu.

Proč si Zelenskyj vybral generála se sovětskou minulostí, ruským příbuzenstvem a prohranou bitvou. Co čeká Syrského

Jeden den prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z funkce, a to uprostřed války, velitele ukrajinských ozbrojených sil generála Valerije Zalužného, a druhý den ho vyznamenal medailí Hrdina Ukrajiny. Chce oblíbeného velitele udržet ve svém týmu.

Hlavní zodpovědnost za vývoj konfliktu ale už leží na jiných bedrech – devětapadesátiletého generála Olexandra Syrského.

Ten dnes poprvé jako nejvyšší vojenský velitel Ukrajiny zveřejnil, co má v plánu. Především plánovat. „Hlavně jde o přesné a detailní plánování…,“ zdůraznil na Telegramu.

Chce lépe rozdělovat zbraně přicházející ze Západu a žádá jednotlivé štáby, aby aktivněji spolupracovaly.

Za budoucí „vektor vítězství“ označil nikoliv dělostřelectvo a zákopy, ale drony a prostředky radioelektronického boje.

Úspěch ve válce Syrskyj vidí v propojení moderních technologií a spolehlivého týlu.

Svou představu o úkolech, které ukrajinskou armádu a jejího nového velitele čekají, vyslovil i prezident Zelenskyj. Je se Syrským – logicky – zatím v absolutní shodě.

Jenže první úkol, který čerstvého náčelníka armády čeká, nezmínil nahlas nikdo. Musí přesvědčit vojáky od velitelů až po pěšáky v zákopech, že jim bude stejně dobrým velitelem a ochráncem jejich životů, jako byl Zalužnyj.

A to lehké nebude. Protože to hlavní, co Zalužného pověst provází, je oddanost mužstva a mimořádná loajalita motivovaná především tím, že generál vždy demonstroval, jak mu na jeho lidech záleží a jak je s nimi na jednom tanku.

I proto dnes Syrskyj napsal: „Hlavní hodnotou pro ozbrojené síly jsou životy a zdraví vojáků.“ Doposud ho ale provázela pověst poněkud jiná.

Úkol je důležitější než život vojáka

Syrskyj má úplně jinou image než Zalužnyj – působí jako přísný, odvážný, ale poněkud nesrdečný. Jako velitel, který bez reptání (na rozdíl od Zalužného) plní úkoly vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta republiky.

Hlavně mezi vojáky teď panuje napětí, neboť jejich nový šéf má