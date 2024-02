Nejsme dokonalí. Voliče ale jinak čeká premiér Babiš s ministrem Okamurou, říká Jurečka

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Vláda dosud fungovala týmově, proč to nyní vypadá jinak?

Je v koalici podrazák? A kdo to je?

Dělá premiér něco špatně?

Vrátí se lidovci jako strana znovu minimálně na pětiprocentní podporu?

A jaké voliče může KDU-ČSL v současné době oslovit?

V koalici došlo k první velké roztržce. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) jmenoval zmocněnce pro euro, aniž to s partnery ve vládě konzultoval, což ostatní čtyři strany nahněvalo. Jak probíhalo vaše dohadovací řízení?

Byla to čtyřhodinová diskuze s kolegy z hnutí STAN, na které jsme se všichni snažili říct, že postup, který v pondělí udělal ministr Dvořák, nám přijde nejen v rozporu s koaliční smlouvou, ale byl hlavně brutálně netýmový.

Jestli jsem si já něčeho za dva těžké roky této vlády vážil, tak že jsme fungovali v lidské rovině velmi dobře. I přes to, že jsme na různá témata mohli mít jiný pohled. Když se s někým potkáváte několikrát týdně, překvapilo mě, že nám Martin Dvořák neřekl ani půl slova, že se chystá něco takového udělat. Jsou ministři, kteří své zmocněnce mají, ale vždy jsme o jmenování věděli předem.

V tomto případě jsme byli postaveni před hotovou věc způsobem, který mi přijde zásadně neférový a nekolegiální. Pokud to začneme dělat všichni, koalici za pár měsíců položíme.

Ministr Dvořák ale říká, že vás předem informoval.

Napsal nám asi dvacet minut před tím, než se to objevilo v médiích.

Na začátku supervolebního roku jde vidět, že Starostové přišli s novou komunikační strategií, která nyní mezi koaliční strany přináší více napětí. Vnímáte to stejně?

O tom jsme se na koaličním jednání také bavili. Za nás lidovce jsem popisoval, že jsem už jednou zažil, když se v koalici začali partneři překvapovat –⁠⁠⁠⁠⁠ konkrétně za vlády Bohuslava Sobotky, i když atmosféra a fungování jsou nyní stále zcela neporovnatelné. Tehdy to byl začátek konce vzájemných vztahů a fungování. I když Sobotkův kabinet dovládl až do řádných voleb, poslední rok chodíte na jednání, netěšíte se na to a nejste schopni věci řešit racionálně a ve shodě.

Chápu, že každá strana musí dělat kroky, aby dokázala své voliče zaujmout, aby svá témata dokázala komunikovat. To se týká každého z nás. Nesmíte to ale dělat způsobem, který jde za hranu a vzniká riziko, že koalici rozbíjíte a oslabujete schopnost dělat klíčové věci.

Pokud to začneme dělat všichni, do pár měsíců to tady předáme Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi. A stále je před námi hodně, co musíme odpracovat.

Není ale pochopitelné, že Starostové s nějakou akcí přicházejí? Mluvíte o tom, že musíte hodně odpracovat, ale pracovali jste i doteď a důvěra ve vládu je velmi nízká.

Pozor –⁠⁠⁠⁠⁠ já vůbec nekritizuji, abychom udělali změnu komunikace, abychom třeba daleko více jezdili do terénu. Vůbec jsem se nedotkl otázky výjezdů Víta Rakušana. Ale vadí mi, když se to přelévá do exekutivy a najednou jste stavěni před hotovou věc, neprobíhají konzultace.

Umím pochopit, že jednáme o nějaké věci a řekneme si, že pokud třeba do měsíce nenajdeme shodu, budeme postupovat i separátně. Ale to se tu nestalo. Zde jsme byli postaveni před hotovou věc způsobem, který považuji za klukovský.

Starostové nicméně získali velkou pozornost a upozornili, že jsou to hlavně oni, kdo chce euro. Přitom v koalici jsou čtyři strany, které toto dlouhodobě deklarují. Nepálí vás právě tohle?

Chci prosazovat dobré věci a nebýt u toho za podrazáka.