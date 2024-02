Pointa N: Česku už ruský plyn nesmrdí. Síkela ale raději brojí proti plesnivým koblihám

Do Česka opět ve velkém proudí ruský plyn. Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) od toho dává ruce pryč. Sankce na plyn neplatí, trhu stát poručit nemůže. To ale ještě neznamená, že se smíříme s nečinností. To Česká národní banka se po měsících pasivity opět činí. Už podruhé snížila svou základní sazbu. Ukazuje se, že se ekonomika odráží ode dna.