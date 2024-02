Maraton už sice nezaběhne, ale o adrenalin při cestování na vozíku prý není nouze, říká držitel Ceny Olgy Havlové

Jiří Kříž je ortoped, který po pádu na lyžích skončil na vozíku. Po rekonvalescenci ale ještě více pomáhá lidem, kterým se přihodilo podobné zranění, jako jemu samému – trvalé poranění míchy. Stal se primářem Spinální jednotky v Motole a ocenění získal v roce 2010 za dlouhodobou a vytrvalou pomoc paraplegikům v České republice. “Moje mladší já by si asi poradit nenechalo,” říká Jiří Kříž v rozhovoru pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Bavíme se také o tom, co pro něj znamená plnohodnotný život, jak se po úrazu proměňuje partnerský vztah a že mu hudba i cestování pořád přináší radost.

Autorkou rozhovoru je Hana Strašáková

Cenu OH jste obdržel v roce 2010. Jak se na toto ocenění díváte zpětně, po 14 letech?

Mám z něj stále radost. Sochu Olbrama Zoubka mám na očích a mile mi připomíná význam ocenění. Vnímám cenu každoročně jako důležitý vzkaz společnosti, že je potřeba pomáhat druhým, a když to dělají lidé, kteří mají sami zdravotní postižení, je ten vzkaz silnější.

Otevřelo ocenění nějaké nové dveře přímo Vám nebo třeba pomoci dalším lidem skrze Vás?

Nemyslím si, že by mě nasměrovalo jinou cestou. Mám tu cestu tak nějak nakreslenou už dlouho. Nechci, aby to znělo jako samozřejmost. Jsem velmi vděčný za to, že mám takovou práci. Pořád vnímám svoje zdravotní omezení a děsím se komplikací, které by mě o ni mohly připravit. Letos slavíme dvacet let od otevření spinální jednotky a těch dvacet let jsem její součástí. Více méně každý den od sedmi do půl čtvrté.

Jedno z hesel Olgy Havlové bylo “Dávat lidem dobré dary”. Jakými “dary” se cítíte být obdarován Vy?

Neřekl bych, že mám nějaký zásadní dar. Mám jen některé lepší a horší vlastnosti a některé, o kterých vlastně nevím, kam patří. Třeba jistý perfekcionismus. Dost je mi na obtíž, když si některé věci kvůli částečně ochrnutým rukám nejsem schopen udělat sám.

Jste aktivní, máte náročnou práci, cestujete, jste hudebník a také sportovec. Říkal jste, že aktivním sportovcem jste byl vždycky, jen před úrazem jste se věnoval spíše výkonnostním sportům s notnou dávkou adrenalinu a na hranici vyčerpání. Tyhle extrémy přece dělají hodně i s psychikou. Našel jste si za ně nějakou náhradu, nebo se těmto věcem snažíte v nějaké formě věnovat pořád?

Je pravda, že takové aktivity jako běhání maratonů nebo výšlap na kole na Grossglockner už dělat nemohu. Jezdím na handbiku, ale spíš po rovině, teď ho mám doma na válci a snažím se alespoň 3x týdně ujet 25 km. Ale adrenalinu je méně. Na druhou stranu si ho dost užiju třeba na cestách s kamarády po exotických destinacích. Minulý rok jsme byli například v Etiopii a o adrenalin tam nebyla nouze.

Měl jste někdy chuť to úplně vzdát?

Neměl. Nebyl na to prostor a nebyl k tomu důvod. A vlastně mě to těší, že na to nemám povahu. Už jsem za dvacet let poznal hodně pacientů, kteří tu povahu měli.

A musel jste se po úrazu zase sebrat, nenechal si vzít chuť do života?

Sílu jsem měl pořád, jen sem tam na chvíli převládl vztek a zmar. Ale naštěstí jsem měl vždy kolem sebe rodinu a přátele, kteří mě nenechali se v tom moc šťourat.

Byl vám někdo (a třeba stále je) oporou v ozdravném procesu?

Samozřejmě byla a je to moje žena. Říkám samozřejmě, ale možná to tak samozřejmé není. Myslím, že kvůli mému úrazu hodně obětovala ze svých plánů, a moc jí dlužím. Občas ji obdivuju, že to se mnou vydrží, a občas se urazím, že není po mém. Ale nevím, jestli se plně jedná o ozdravný proces.

Vizitka ČSOB Dlouholetým partnerem Ceny Olgy Havlové je ČSOB. Kromě toho, že společnost každoročně podporuje udílení tohoto ocenění, realizuje s VDV celou řadu dalších společných aktivit. Tou nejstarší je stipendijní program Fond vzdělání, který podporuje studenty se zdravotním a sociálním handicapem. Od vzniku programu v roce 1995 získalo pravidelné stipendium 701 studentů a dalších 618 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium znevýhodněných mladých lidí poskytnuto více než 41 milionů korun. ČSOB navíc do společné spolupráce s VDV pravidelně zapojuje i své zaměstnance a klienty, např. prostřednictvím projektu Karta dobré vůle a ČSOB Na Dobrou Věc. ČSOB a VDV si letos společně připomínají 30. výročí Fondu vzdělání a Ceny Olgy Havlové.



A jak je na tom tedy Váš partnerský život? V době úrazu už jste s manželkou měli dvě děti, asi nebylo jednoduché se co nejrychleji vyrovnat s péčí o vztahy na všech frontách.

Je to jedna z nejtěžších věcí, které s sebou takový úraz a následně hendikep přináší. Najednou bylo všechno jinak. Vrátil jsem se z rehabilitačního ústavu domů do rodiny se třemi dětmi, nejmladší syn se narodil po mém úrazu, a byl jsem vlastně čtvrté dítě. Role se dost změnily, museli jsme se je naučit. S návratem do práce a k mým koníčkům se to začalo trochu rovnat, přestal jsem si připadat zbytečně a do vztahu se nám víc vrátila rovnováha a spokojenost. Ale ta závislost už zůstala.

Tato situace byla a je velmi náročná jak pro Vás, tak jistě i pro Vaše okolí. Co byste doporučil lidem, kteří chtějí svým blízkým po úrazu pomoci? Jak se chovat, abychom je nevyčlenili z běžného života? Často se třeba z rozpaků neptáme, když se ptát máme, nebo naopak…

Pro všechny, kdo jsou po úrazu hospitalizováni na našem oddělení, je to nepředstavitelně těžké období. Z plného zdraví jsou náhle upoutáni na lůžko, starají se o ně cizí lidé, musí s nimi řešit velmi intimní problémy, ztrácejí soukromí. Když se nás jejich příbuzní a kamarádi ptají, co pro ně mohou udělat, vždycky doporučujeme, ať jsou s nimi v co nejužším kontaktu. Lepší je více krátkých návštěv než jedna dlouhá, která může unavit. Když neví, o čem si povídat, možná je dobře se zeptat. Někdy stačí naslouchat nebo mluvit o běžných věcech. Před lety jsme s naším nemocničním kaplanem napsali takovou příručku pro všechny, kdo přijdou někoho navštívit, která se jmenuje O setkávání a podpoře na spinální jednotce. Jsou tam i útržky z rozhovorů, které povzbudily nebo naopak zarmoutily.

Uvítal byste nějakou změnu v sociálním nebo zdravotním systému, o které víte, že by Vám i jiným lidem s podobnou životní situací pomohla?

Uvítal bych mnoho změn. Například nechápu, proč ve většině zemí, které jsem na vozíku procestoval, je bezbariérová veřejná doprava opravdu bezbariérová, jen u nás to nefunguje. Nastoupit i do bezbariérové tramvaje je výzva, protože tramvajový ostrůvek je o 10 cm nižší, v metru je to podobné. Když chcete jet vlakem, musíte se nahlásit 24 hodin předem. Některé příspěvky jsou vázané na násobky životního minima, takže motivace k zaměstnání na rozdíl např. od Švýcarska je u nás nulová, a tak dále…

Jak se za dobu, kdy se aktivně věnujete péči o pacienty s míšní lézí, posunuly možnosti a poznatky medicíny v této oblasti?

Možnosti se posouvají stále, i když velmi pomalu. V minulém roce jsme například dokončili spolu s dalšími evropskými centry studii s protilátkou proti bílkovině, která blokuje růst nervové tkáně. Po jejím podání se více zlepšil pohyb u lidí, kteří neměli úplně přerušenou míchu proti skupině, která látku nedostala. Nebo jsme pomocí stimulace míchy pod úrovní poranění dokázali obnovit schopnost stoje v chodítku u třech pacientů, kteří měli úplnou míšní lézi, tedy neměli žádný pohyb na dolních končetinách. Jsou to ale jenom dílčí úspěchy, od kterých je k samostatné chůzi ještě hodně daleko.

Co pro Vás vlastně teď s nějakým odstupem znamená termín “plnohodnotný život”?

Myslíte s odstupem od úrazu? Plnohodnotný život pro mě znamená život naplněný činnostmi, které člověka baví a které mu dávají smysl. Dělá něco pro sebe, pro své nejbližší a také pro ty ostatní.

Máte rád hudbu a aktivně se jí věnujete. Jaká písnička Vás dokáže vždy povzbudit?

Nemám konkrétní písničku. Mám oblíbené interprety, kapely nebo alba. Vybírám podle nálady. Mám rád jazz a vždycky mě nadchne, jak se dá zahrát jedna skladba mnoha způsoby. Každý muzikant má osobitý styl, jiný způsob improvizace, nedá se to předvídat a občas zahraje něco pro mě tak překvapivého, že mě to pobaví, ale těžko se to přenáší na někoho dalšího.

Měl byste Vy sám nějaký tip na dalšího nominanta Ceny Olgy Havlové?

Určitě bych našel spoustu nominantů, kteří by si cenu zasloužili. Někteří jsou mými bývalými pacienty. V posledních letech se v České republice rozvíjí služba s názvem Peer mentoring. Jsou to lidé na vozíku mnoho let po poranění míchy, kteří pomáhají dalším vozíčkářům krátce po úrazu vrátit se do praktického života, podporují je v sociálních a pracovních aktivitách, radí jim při řešení různých situacích spojených s životem na vozíku. To je podle mě téma, které přesně vyjadřuje cíl, proč byla Cena Olgy Havlové vyhlášena.

Kdybyste mohl zpětně poradit něco svému mladšímu já, co by to bylo?

Moje mladší já by si asi ode mě poradit nenechalo.