„Ego nechte za dveřmi,“ vítal ve studiu nápis slavné interprety, kteří před 39 lety přišli nazpívat charitativní píseň We Are the World. Jak nahrávka vznikala, ukazují dosud nepublikované záběry shromážděné v novém netflixovém dokumentu Nejhvězdnější noc popu.

Prince nedorazil, ti ostatní nechali ego za dveřmi. Nový film ukazuje, jak vznikal hit We Are the World

Tu píseň jsme možná slyšeli tisíckrát, tak proč bychom se měli dívat i na dokument o jejím vzniku? Třeba proto, že nový film Nejhvězdnější noc popu o vzniku charitativní hymny We Are the World představuje fascinující příběh tohoto hitu. Možná po jeho zhlédnutí na kýčovitou skladbu změníte názor.

Příběh hitu se zdá známý a dobře zmapovaný. Když se ale tvůrci začali postupně dívat na dosud neznámý filmový materiál, stali se svědky různých mikropříběhů, z nichž mnohé vypluly na povrch až nyní. Dokument zároveň umožnil podívat se na jednu z největších událostí v dějinách popu novýma očima.

Vznik dokumentu čerstvě uváděného na Netflixu je dílem několika do sebe zapadajících náhod. Vietnamsko-americký režisér Bao Nguyen o něm začal uvažovat, když uslyšel hrát píseň v taxíku během návštěvy rodičů. Producentkou jeho filmů je Julia Nothingham, která má kontakty ve společnosti produkující ceny American Music Awards, které kdysi vedly k natáčení hitu.

Když se producentka dostala k producentovi Larrymu Kleinovi, ukázalo se, že v jeho archivu se nacházejí hodiny dosud nepoužitého filmového materiálu, který vznikl během nahrávání skladby We Are the World. „Na tento telefonát jsem čekal dlouhých 35 let,“ řekl producent Klein režisérovi Nguyenovi.

Ve stopách Boba Geldofa

Archivní materiál se nakonec stal základem dokumentu Nejhvězdnější noc popu. Není asi moc písní, o kterých by se dal natočit celý film. We Are the World je ale asi největší popová hymna 80. let. Je tak notoricky známá, že se nakonec stala jakýmsi odrazovým můstkem pro následující charitativní hudební akce a samozřejmě nakonec i předmětem různých parodií.

We Are the World není píseň, kterou byste si pravidelně pouštěli ve svých playlistech. Přes její kýčovitost jí ale nikdo nemůže upřít, že v době svého vzniku na 100 procent splnila svůj účel.

V první polovině 80. let