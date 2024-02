Zalez do spacáku, televizore! Budoucnost patří domácím online videotékám, přinášíme tipy z jejich nabídky

Streamovací služba prima+ patřící skupině Prima oslavila tento týden první rok na trhu. Uvádí, že za tu dobu získala přes milion uživatelů, kterým minulý rok nabídla třináct nových seriálů. Mezi nejsledovanějšími pořady vede na celé čáře vlajkový primácký seriál ZOO. K nalezení jsou tu ale naštěstí i mnohem zajímavější kousky.

Konkurenční novácký videoarchiv Voyo existuje už třináct let, na podzim roku 2021 ale prošel redesignem. Loni v listopadu uváděl, že celkem si jej v Česku a na Slovensku předplatilo už 650 tisíc diváků. V prosinci 2021 vznikla i nová podoba veřejnoprávního iVysílání. To je také ze zmíněných služeb jedinou neplacenou.

Všechny české televize se v současné době snaží masivně investovat do svých videoték, to proto, že zejména mladší divácké skupiny se od klasického terestriálního vysílání odvracejí. Není tak náhodné, že ČT, Nova i Prima své videotéky zaměřují zejména na mladší diváky. A rozhodně je tu na co koukat.

Klára Issová jako Klára Issová

Veřejnoprávní iVysílání aktuálně slaví velké úspěchy s protidrogovým seriálem Adikts, Voyo chystá druhou řadu teenagerského seriálu Sex O’Clock a Prima na prima+ po výborné podzimní drogové grotesce Banáni uvádí aktuálně hvězdně obsazený a suverénně natočený seriál