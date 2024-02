Glosa Heleny Klímové: V jednom diskuzním pořadu veřejnoprávní televize nedávno opět padl návrh zkrátit rodičovskou dovolenou, a to z důvodů ekonomiky provozu, organizace, kontinuity ženské kariéry… Důvodů se zdálo být více. Argument, proč to nedělat, ale také není zanedbatelný.

Citová deprivace, pochybnosti o genderu… Bráníme přírodu, ale ničení toho, co je přirozené nám samotným, přehlížíme

Starším lidem se zachovalou pamětí se možná dostaví „déjà vu“: byl počátek let šedesátých, lidé u nás zažívali politické násilí včetně cenzury a toužili mluvit, psát a jednat svobodně. Veřejný projev byl náhle rozvířen tématem, které cenzorům nestálo za pozornost, ale lidé to téma prožívali jako starost velikou: vysoká nemocnost dětí v jeslích (matky se tehdy měly brzy vracet do práce, převést kojence na umělou výživu a na celodenní pobyt v jeslích). Rozpoutala se nebývalá veřejná diskuze. Vzápětí byla obohacena zkušenostmi dětských psychologů, potvrzena i pokusy na mláďatech primátů… Zmíněná vysoká nemocnost dětí v jeslích se ukázala být voláním duše jazykem těla – výrazem citové deprivace.

Měli jsme tehdy jednu z nejvyšších zaměstnaností žen. Děti útlého věku zanechané po dlouhou dobu v jeslích strádaly steskem po matkách a jejich probouzející se trápená duše jako jazyk používala celé dětské tělo až po jeho fyzické zdraví. Po nebývale otevřené diskuzi v tisku tehdejší politická reprezentace rozhodla, že placená rodičovská dovolená bude u nás podstatně prodloužena.

V té době se objevilo téma doposud nezvědoměné. Ukázalo se, že k tomu, aby se lidské mládě stalo člověkem se zdravou duší, potřebuje láskyplnou osobní péči do té doby, než se osamostatní. Osobní péče v raném věku neznamená pouze