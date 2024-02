Brala se za to, aby Charta 77 nesklouzla příliš doleva. Bourání posvátných krav bylo součástí její každodenní novinářské práce

Seriál Česká inteligence: Být Československo v druhé polovině dvacátého století normální zemí, byla by asi prožila konformní život v tom nejlepším smyslu slova: stala by se buď dobrou novinářkou, nebo spisovatelkou, občas provokující, ale ve výsledku slavnou, skoro jistě nejenom v českém, ale i v mezinárodním měřítku. Dopadlo to jinak, systém ji spotřeboval krutě rychle a zanechal ji pozůstalým jako předmět sporu: s jednou z největších bojovnic s komunismem si dnes nejvíc nevědí rady nikoli post-rudí, ale někteří nejpřednější antikomunisté. Ani ženy jako by si nebyly jisté, jestli se k ní hlásit: je pravda, že v tom vesměs mužském světě, ve kterém žila, přijímala mužské metody boje, místo aby zdůrazňovala svou odlišnost.