NaděždIN/NaděždOFF. Putin vypíná a zapíná žárovku, ke které se slétají protestní můry

Ústřední volební komise nepustí k volbám Borise Naděždina, ke kterému se upínala ruská opozice. Přesto se tento kandidát z vladařovy vůle dostal velmi daleko a pomohl ukázat, kdo stojí proti Putinovi. A je to jen on, kdo může jeho naděje vypínat a zhasínat, poukazuje Ekaterina Kanakova.

Čím více se mluví o volbách v Rusku, tím více otázek se mi honí hlavou. První z nich zní: k čemu Putin volby vůbec potřebuje? Vždyť doby, kdy se snažil Západu ukázat iluzi demokratického ruského státu, jsou nenávratně pryč. Jeho poskoci vždycky nakreslili potřebná procenta a ani tentokrát to nebude jiné.

Putin by se klidně mohl obrátit k lidu a prohlásit, že teď není vhodná doba a že volby se budou konat až po skončení „speciální vojenské operace“. Vlastenci by souhlasili, odpůrci války by mlčeli ze strachu z trestního stíhání nebo pokut. Osobně si myslím, že volby v roce 2024 pomohou Putinovi zbavit se