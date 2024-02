Hlavně neříkejte větu: „Já ve tvém věku.“ Jak přemýšlet nad rodičovstvím, když je vaše dítě dospělé?

Psycholog Laurence Steinberg je přesvědčen, že nad tím, jak správně přistupovat ke svým dětem, by se měli zamýšlet i rodiče dvacátníků a třicátníků. V neobvyklé příručce rodičům přibližuje, v čem všem je realita dnešních mladých dospělých odlišná od té, kterou zažili oni, jak reagovat v potenciálně výbušných situacích – a také to, jak v nové roli přemýšlet i nad sebou samými.

Rozhodně to není jakási všeobecně přijímaná myšlenka. Obecné přesvědčení tvrdí spíše opak: Intenzivní úvahy o rodičovství v jistém momentě zkrátka nevyhnutelně musí skončit – dospělé dítě už dostalo vše, co mohlo, teď už si musí poradit samo.

Americký profesor psychologie a expert na rodinné vztahy teenagerů a mladých dospělých Laurence Steinberg je jiného názoru. Ve své nové knize přináší poměrně neobvyklý pohled: Nejenže je potřeba, aby nad svým chováním vůči dospělému dítěti rodiče přemýšleli – ale chtějí-li, aby se jejich vzájemné vztahy dál správně rozvíjely, měli by se naučit také jinak chovat.

„Rodiče by měli očekávat, že se budou do života jejich dospělého dítěte aktivně zapojovat mnohem déle, než pravděpodobně čekají. Problém není ani tak v tom, co by jim mohlo uniknout, když to neudělají, ale v tom, že pokud si neuvědomí, jak moc se jejich role změnila, nepodaří se jim vyhnout potenciálním problémům. A právě to pak může stát v cestě vytvoření příjemného vztahu s jejich dítětem,“ vysvětlil psycholog Deníku N.

Rodiče, děti, výzkum

Laurence Steinberg strávil výzkumem psychologického vývoje a rodinných vztahů teenagerů a mladých dospělých posledních 45 let. Profesor psychologie a neurovědy z americké Temple University je jedním z předních světových odborníků na období dospívání – zkoumal například rozvoj mozku a rozhodování adolescentů nebo vztahy mezi nimi a rodiči. Za svou kariéru napsal přes pět set vědeckých i popularizačních článků a autorsky či editorsky se podílel na publikaci šestnácti knih.

Jeho nejnovější titul You and Your Adult Child (lze přeložit jako Vy a vaše dospělé dítě) vyšel loni a Steinberg se v něm od období dospívání přesouvá ještě o kousek dál – konkrétně ke dvacátým a třicátým letům života. Tvrdí, že toto období si zaslouží samostatnou pozornost hned z několika příčin – a v dnešní době možná ještě o něco víc než v minulosti.

„Průvodce výchovou dospělých dětí dnes potřebujeme více než kdykoliv předtím, a to z několika důvodů: Změnili se