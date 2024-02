„STAN dostal čočku.“ Co zaznělo za zavřenými dveřmi, kde pětikoalice řešila sólo Starostů?

Donedávna se členové vlády klepali po ramenou a atmosféru společných jednání popisovali jako letní tábor, kde se žertuje a panuje dělná atmosféra. Jenže to se s blížícími se evropskými volbami mění.

A v úterý večer dříve spojené partnery zasáhla „vztahová kocovina“. Hádka mezi hnutím STAN a zbytkem pětikoalice trvala déle než tři hodiny. Podle svědků, s nimiž Deník N mluvil, se během nich křičelo, vyčítalo, vyhrožovalo a pomlouvalo.

Navenek viditelnou příčinou krize bylo rozhodnutí ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) jmenovat renomovaného ekonoma Petra Zahradníka zmocněncem pro vstup do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II a přijetí eura. Předem to neprojednal s vládními partnery. Jen jim to v pondělí ráno napsal do společné diskuzní skupiny a pár desítek minut poté rozhodnutí zveřejnil.

Následovala poměrně ostrá reakce. TOP 09 požádala premiéra Petra Fialu (ODS) o svolání koaličního dohodovacího řízení. Naštvaní na STAN ale byli všichni, což bylo z úterního zmíněného dohodovacího řízení zjevné.

„Byli jsme čtyři proti jednomu,“ popsal diskuzi Deníku N jeden z účastníků pod podmínkou anonymity. „STAN dostal čočku od všech ostatních, protože na nich parazituje svou kampaní a bere jim proevropské téma,“ dodal.

Fakticky jde totiž o to, že v současném rozložení sil mezi voliči přebírá opozice, tedy ANO a SPD, jen velice těžko fanoušky protivníka a obráceně. Koaliční strany se tak mohou přetahovat o voliče hlavně mezi sebou. A Starostové jako první začali s kampaní před evropskými volbami, která s tímto fenoménem počítá. Důrazem na euro a proevropskou politiku se snaží zalíbit také příznivcům TOP 09, Pirátů i lidovců.

Nedělat z partnerů blbce

„Naši partneři by si měli uvědomit, že