Biľak fungoval v roce 1968 jako sovětská spojka. Opravdu předal zvací dopis na pánském WC?

Jak se propracoval k moci v totalitním Československu vyučený krejčí Vasil Biľak? Jak to, že politicky bez problémů přežil divoká 50. léta, komunistický reformismus i sovětskou okupaci z 60. let až do tuhé normalizace? A jaká přesně byla jeho role v roce 1968, zvlášť v souvislosti s takzvaným zvacím dopisem? Připomínáme život a kariéru stalinisty, bývalého tajemníka ÚV KSČ, který zemřel právě před deseti lety.