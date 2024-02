Stát (a jeho Cermat) jako novodobý Národ sobě, kde Hynais maluje oponu až cestou na premiéru

Ať se nám to líbí, nebo ne, zbrusu nový software mívá chyby a často takzvaně padá. Děje se to technologickým gigantům, děje se to dynamickým firmám oplývajícím nejdražšími programátory, není nijak šokující, že podobný osud postihl i tuto ministerstvem zřízenou příspěvkovou organizaci. Lze pochopit rozhořčení rodičů potýkajících se s nefunkčním přihlašováním na střední školy, leč takový je svět moderních technologií a kvůli necelým dvěma dnům na opravu systému se svět jistě nezbořil.

Katastrofou není ani skutečnost, že ředitel státní organizace zjevně považuje nepotismus za typ sumerské architektury a upřímně se diví, proč by neměl zaměstnávat na veřejné zakázky vlastní rodinu. V běžně fungující zemi by se takový manažer samozřejmě dávno loučil se svou funkcí, ale na fungující zemi – natožpak běžně – už v České republice zřejmě nevěří ani optimisté.

Novináři se o případ zajímají právem, je to jejich práce, ale jedná se o klasický zločin bez oběti (řečeno obrazně, nikoliv z právního hlediska). Osmdesát tisíc korun za přípravu webu a vkládání obsahu do aplikace nezní jako suma, která bere dech, a i kdyby se časem ukázala jako přehnaná, vzniklá škoda bude odpovídat dvěma dodávkám propisek na libovolný státní úřad.

Ředitel a jeho známí

Skutečná tragédie spočívá v odhalení, že