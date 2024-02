Rozpustili elitní ukrajinskou jednotku a zatkli jejího velitele, může to souviset se Zalužným.

Storm Shadow si z ruské protiletadlové baterie na Krymu udělal dobrý den.

Speciální jednotky napadly okupovanou vrtnou plošinu, ze které Rusové pomáhali šáhidům útočit na Ukrajinu.

Rusové zas bombardovali ukrajinská města, iskandery nezastavili.

Mapy dne – Siversk, Žerebec, Avdijivka.

Videa dne – ruské tanky bojují jako houfnice; Kyjev po bombardování.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 6. února. Situace na některých místech už může být jiná.

„Peklo přichází ze severu,“ napsal v úterý večer jeden z ukrajinských vojenských účtů o aktuální situaci v Avdijivce. O poměrech v bránícím se městě jsme obšírně informovali včera, ale citát o pekle přicházejícím ze severu se dá vztáhnout na celou frontu. Protože právě v severní části bojiště aktuálně probíhají nejintenzivnější a nejnebezpečnější ruské útoky.

Magazín Forbes napsal, že Rusové na severu připravili 500 tanků, 600 obrněných vozů a desetitisíce vojáků k útoku na Kupjansk. Zní to sice jako dramatická novinka, ale není tomu tak. Už před měsíci se objevily zprávy, že Rusové mají v této oblasti sto tisíc lidí a na Kupjansk útočí od léta. Například dobytí vesnice Syňkivka oznámili v srpnu. Dodnes do ní nevkročili. To ale neznamená, že se situace na severu nezhoršuje. Naopak.

Na ilustraci, jak to vypadá v praxi, následují dva příběhy ukrajinských vojáků ze severu tak, jak je zreprodukovaly různé ukrajinské účty. První příběh je z Bilohorivky v siverském směru. Siversk je důležité město, které brání Rusům postoupit na Slavjansk a Kramatorsk.

„Neznámo odkud, v první polovině dne odněkud pronikla nepřátelská jednotka do jedné z pozic v průmyslové části… Boj s nepřítelem probíhal na vzdálenost pěti až deseti metrů, odehrával se pod sutinami, takže se z dronu nedal vytvořit přesný obraz. Přežil jediný z našich vojáků, který – plačící kvůli smrti všech spolubojovníků – žádal o palbu z M777 (americká houfnice) na svou pozici. Znamená to,