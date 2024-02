Malé pražské galerie otevírají sezonu kvalitním současným uměním z Česka. Vstupte s nimi do roku 2024

Menší pražské galerie otevírají první nové výstavy letošního roku a pozornost pevně upínají k prostoru. Návštěvníci se mohou procházet mezi liduprázdnými místy, ať už jsou to opuštěné chodby, zarostlé hřbitovy, nebo postapokalyptické fantasy krajiny s poházenými troskami zanikající industriální civilizace a robotickými zvířátky. Otevírají se tu světy zcela abstraktní i hravě barevné, rezavé nebo vykachlíčkované. A všechny slibují jedno: kvalitní současné umění do roku 2024.

Výstavy se věnují zejména současným českým umělcům. Villa Pellé otevřela romantický Lachland, nová galerie Platforma 15 vystavuje dílo Pavla Duška, Kampus Hybernská igelitovou expozici Kateřiny Štenclové a Galerie 35 hřbitovní výstavu Adalberta Khana.

Zatímco pocovidové roky se nesly ve znamení rozměrných hravých instalací a dohánění zameškaného času návratem mezi lidi, do letoška vstupují menší pražské galerie jednotně ohledáváním prostoru, v němž je podezřele liduprázdno. Nabízí tak návštěvníkům možnost zaplnit místa vedle autorské zkušenosti svými vlastními pocity a svým osobním prožitkem.

Ať už přitom bloudíme romantickou futuristickou krajinou industriálního biotopu, nebo nostalgickými, znepokojivými i uklidňujícími opuštěnými místy, vstupujeme do nového roku jako do otevřeného prostoru. Ten nabízí kvalitní (a kvalitně představené) umění – a doufejme, že to je jen ochutnávka toho, co nás v galeriích, těch malých i těch větších, pražských i nepražských, letos čeká.

Robotické samorosty zachraňují Villu Pellé

Villa Pellé zahájila letošní sezonu rozsáhlým projektem Lachlandu. Až do konce března je tu k vidění Svět postapokalyptického romantika Adolfa Lachmana, tvůrce vizuálu počítačových her jako je Machinarium či Samorost. A také autora snové melancholické krajiny obydlené biomechanickými paroboty, prezentované nyní ve třech patrech obrazů, kreseb, drobných soch i návrhů videoher ve výstavním prostoru vily.

Lachmanova země je prostorem zrezivělých zvířátek, robotů samorostů a postapokalyptické industriální divočiny, v níž se korozi daří stejně dobře jako zeleni. Lidí přežilo jen minimum a