Moskva a Soul si vyčítají ohavnosti a Japonsko vyšetřuje podezřelý prodej lodi do Íránu

Stále není potvrzeno, kdy chce Vladimir Putin vyrazit za Kim Čongunem do Pchjongjangu. Ale jisté je, že bratření Ruska s KLDR vadí Jižní Koreji. Když se teď Moskva opřela do jihokorejského prezidenta, Soul jí to nebývale tvrdě vrátil a ruský velvyslanec musel na kobereček. Ruské kroky ostražitě sleduje také Japonsko, které teď zahájilo pátrání až u Rudého moře.