Edice N: Knižní novinky jara 2024

Jako první vydáme knihu, která je pro letošní rok nesmírně důležitá a bohužel aktuální. Jmenuje se Věk autoritářů. Jak kult vládců silné ruky ohrožuje demokracii ve světě a přináší podrobný pohled na vzestup silných vůdců od Trumpa, Putina a Bolsonara až po Erdogana, Siho a Módího. Podle nás jde o povinnou četbu pro všechny, kdo věří ve svobodu a demokracii a v nutnost jejich obrany před těmi, kteří je chtějí znásilnit.

Tuto publikaci, která se podle The Economist umístila mezi nejlepšími knihami roku 2022, napsal Gideon Rachman, hlavní zahraniční politický komentátor Financial Times, který je držitelem ocenění jako Orwell Prize nebo European Press Prize. Rozhovor s ním na našich stránkách vyšel už vloni.

Nevšední pohled na Čechy přineseme v knize Czechy. To nevymyslíš. Sbírka osobních vzpomínek, příběhů, postřehů a zároveň průvodce a historiografický esej z pera polského novináře, bohemisty a překladatele Aleksandra Kaczorowského je sice původně určen především polským čtenářům, ale těm českým nabízí osobitý pohled do zrcadla na to, jak je vnímána zdejší mentalita, zvyky, tradice, politika a historie.

Kaczorowski je velkým znalcem české kultury, napsal biografie Václava Havla, Bohumila Hrabala nebo Oty Pavla a do polštiny přeložil Hrabalova, Bondyho i Škvoreckého díla. Jeho vlídný a lehce ironický pohled na české reálie svědčí o hlubokém vztahu k Česku, které dokáže popisovat s vřelostí i nadhledem.

A do třetice výjimečná kniha o jiném kontinentu. Afrika bývá v našem kulturním okruhu líčena velmi zjednodušeně jako země hladomorů a safari, chudoby a bojů, zbavená všech nuancí a skutečného porozumění.

Ovšem v knize Afrika není země spisovatel a hlavní editor magazínu VICE Dipo Faloyin (narozen v New Yorku, vyrůstající v Nigérii, dnes žijící v Londýně) rozbíjí tradiční stereotypy barevnou tapiserií příběhů, které originálním stylem přibližují rozmanitost, historii i současnost tohoto podivuhodného, ale přehlíženého a podceňovaného regionu. O současné Africe píše zábavně, ironicky, jízlivě, a přitom zasvěceně, přesvědčivě a s hlubokým vhledem.

Všechny tři knihy do puntíku naplňují naše heslo Rozumět lépe světu a věříme, že zaujmou i vás.

Dosud vydané knihy z Edice N můžete kdykoli koupit na našem e-shopu. Osobně si je můžete vybrat u nás v redakci po předchozí domluvě na info@denikn.cz nebo na vybraných akcích.

Letos se znovu chystáme na Knižní festival v Ostravě (1. a 2. března). Kromě stánku se můžete těšit i na naše debaty. Chybět nebudeme ani na Světě knihy Praha (23. až 26. květen) na Výstavišti v pražských Holešovicích.