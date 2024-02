Praha musí zdražovat MHD, nemá ale peníze ani na obchvaty a další projekty slíbené řidičům. Tak kde je vlastně chyba?

Pražská koalice začala jednat o zdražení jízdného v MHD, jedním z návrhů je až dvojnásobná cena. A je to pochopitelný krok. Praha musí na provoz hromadné dopravy doplácet stále více peněz. Nyní z jízdného pokryje zhruba 15 procent celkových nákladů. A dlouhodobě se nůžky mezi příjmy z jízdného a výdaji na MHD rozevírají.

Podíváme-li se na mezinárodní srovnání, zaplatíme z jízdného mnohem méně než v zahraničí. Když si metropole dělala analýzu ke zdražování za minulé koalice, částka u jiných evropských měst se pohybovala přes 50 procent.

Praha si do svého Plánu udržitelné mobility do roku 2030 dala za cíl, že by jízdné mělo pokrýt zhruba 25 procent nákladů. Letos by to tedy znamenalo, že by roční jízdenka stála