Zlaté české ručičky, ale co víc? Projekt Made by Fire budí otázky, jak vystavovat současný design

Projekt Made by Fire, uváděný až do konce srpna v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie, je věnovaný českému sklu a porcelánu. Jde o jednu z mála tuzemských výstav věnujících se současnému designu a řemeslu. A mimoděk vzbuzuje otázku, jaké funkce by vůbec měly muzejní výstavy plnit a jak by měly komunikovat směrem k laické i odborné veřejnosti.