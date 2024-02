Byli jsme čtyři proti ODS. Najednou to vypadá, že jsme v boji za euro sami, říká ministr Dvořák

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) vyvolal v koalici napětí a vůbec první dohodovací řízení od vzniku vlády Petra Fialy z ODS. Stačilo k tomu, aby jmenoval renomovaného ekonoma Petra Zahradníka zmocněncem pro vstup do systému ERM II a také pro přijetí jednotné měny. V rozhovoru s Deníkem N Dvořák označuje reakce svých kolegů z vlády za přehnané. „Minimálně budou voliči vědět, kdo skutečně chce o euro usilovat a bojovat a kdo – když přijde na lámání chleba a velký partner zadupe – řekne, my jsme si to rozmysleli, my euro nechceme,“ hodnotí situaci.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Je ve hře možnost, že by zmocněnce Petra Zahradníka zase odvolal?

Nepřekvapilo jej, že předseda STAN Vít Rakušan nedokázal prosadit, aby se o tématu koalice alespoň pobavila?

Bylo jmenování zmocněnce pro euro provokací vůči koaličním partnerům?

Do jaké míry je to součástí předvolební strategie STAN?

Prohlásil jste, že takovou reakci ministrů na jmenování zmocněnce pro euro jste nečekal. Jak jste ji ale mohl nečekat?

Zmocněnce si ministři zřizují celkem běžně a nikdy se o tom v koalici nejednalo. Formálně v tom tedy nebylo žádné pochybení. Je sice pravda, že euro je citlivé téma, ale kdybych sám musel reagovat na podobný krok svých kolegů nebo i oponentů, pokoušel bych se to maximálně bagatelizovat. Jestliže chceme udržet koalici pohromadě, určitě nebylo v mém zájmu udělat z toho mediální smršť. Rozhodně jsem nečekal, že se to bude dít a že to budu muset dokolečka vysvětlovat. Kdyby koaliční partneři řekli, aha, pan Dvořák si zřídil zmocněnce, ano, to je jeho pravomoc a my si dál jedem svou linku k euru a ERM II (jde o předpokoj pro vstup do eurozóny, pozn. red.), neměli jste vy novináři o čem psát. Tuto omáčku z toho udělali kolegové a zaskočilo mě, že