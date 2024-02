Pornografie může ženám přinést inspiraci, větší sebedůvěru a lepší komunikaci s partnerem

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Co je feministická a etická pornografie?

Jaký pozitivní vliv může mít pornografie na ženy a mladistvé?

Jak o sledování pornografie mluvit s přáteli a dětmi?

Co účast na sextingu přináší děvčatům a co chlapcům?

Kolik pornovideí se dá denně sledovat, když jde o výzkum?

Upozorňujeme čtenářky a čtenáře, že rozhovor obsahuje explicitní výrazy.

Když jsem si dělala k našemu rozhovoru rešerši, zaujalo mě, že existuje feministická pornografie. V čem se liší od té standardní?

Je odpovědí na mainstream v oboru. Například na hlavní stránce PornHubu máte typicky mainstreamovou pornografii, která zobrazuje muže a ženy stereotypním způsobem, z čehož ženy vychází hůř. U mužů se klade důraz na to, aby byli hlavními aktéry, kteří určují, jak bude celý akt vypadat. Oproti tomu ženy jsou častěji objektifikované, jsou častěji zobrazovány jejich genitálie a pozornost se zaměřuje na to, co dělají a jak jim je sex dělán. Odborně se tomu říká