„Nezapomeňte na nás,“ vzkazují Turci i rok po zemětřesení z nouzového stanu

Fakt, že tu ještě před rokem stál dvoupatrový rodinný dům, připomíná už jen základová deska, na níž se tyčí několik plastových stanů obalených do barevných plachet.

„Když přišlo zemětřesení, jedna ze zdí domu se na mě zřítila. Zrovna jsem ležela vedle svého vnuka v posteli, trosky mu zlomily obě nohy,“ vypráví osmapadesátiletá Zeliha a ukazuje na malého Muhammada, který sedí tiše na druhé straně stanu. Při vzpomínce na události minulého roku se jí do očí derou slzy.

„Většina rodiny se z domu dostala po několika hodinách díky tomu, že následný otřes vytvořil díru ve zdi, kterou mohli prolézt. Všichni jsme naštěstí přežili,“ říká. Někteří členové domácnosti vyvázli se zlomeninami, jiní s popáleninami nebo s odřeninami. V sobě si nesou především traumatickou zkušenost, kdy během chvilky přišli o všechno a bojovali hlavně o to, aby se z trosek dostali živí.

Devítiletý Muhammad, šedesátiletý Cemalit, osmatřicetiletý Mesut a osmapadesátiletá Zeliha žijí v nevelkém stanu ještě s dalšími dvěma příbuznými. Foto: Diego Cupolo, Evropská Unie

Protože neměli auto, do nemocnice je následně vezli sousedé. V Adiyamanu byla státní nemocnice přetížená a podobně to vypadalo i v asi 100 kilometrů vzdálené Urfě, kam odtamtud zamířili. Pomoc nakonec našli až ve 300 kilometrů daleké Adaně.

„Byl to den zkázy,“ doplňuje její osmatřicetiletý syn Mesut, otec malého Muhammada, zatímco na telefonu ukazuje videa a fotografie zachycující, jak místo vypadalo před únorovou katastrofou. Rodina tu žila přes třicet let a pozemek je jediné, co jim z majetku zbylo.

„Z poničeného domu nebylo prakticky možné nic vzít; všechno, co tu vidíte, je od našich sousedů a přátel,“ vysvětluje Zeliha a ukazuje kolem skromně zařízeného stanu. Na podlaze leží