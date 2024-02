Rakušan zvedá tlak koaličním partnerům. Nic lepšího se všem zúčastněným nemohlo stát

Vít Rakušan se nedávno v rozhovoru pro Prima CNN přiznal, že si zatím pokaždé před svými „debatami bez cenzury“ v regionech dal panáka slivovice na uklidnění nervů. Podcastu Vlevo dole zas řekl, že po setkáních s ne zrovna přátelským publikem si čistí hlavu čtením Jo Nesba.

Pokud tvrdý alkohol a detektivky předsedovi hnutí STAN a ministru vnitra pomáhají zpracovat nepřívětivá setkání, měl by si jich připravit do zásoby hodně. Žádný jiný český politik totiž v těchto dnech nečelí takové kombinaci pozornosti, pozitivního ohlasu a rozzlobenosti – a to jak ze strany opozice, tak i svých koaličních partnerů.

Důkazem budiž prakticky jakákoliv reakce obou táborů v posledních dnech, kdy se hnutí Starostů dostalo na přetřes. Třeba v neděli si