Fantasmagorie Neila Gaimana: Poflakovač z říše fantazie vydal svou Čítanku

Tvorba Neila Gaimana se jen těžko popisuje. Sám v předmluvě ke své Čítance připomíná těžkosti, které má s taxikáři, když se jej náhodou ptají, co že tedy vlastně píše. Skutečně nepatří k těm, kteří by disponovali rychlou, jednoduchou a neprůstřelnou odpovědí, po které by se tazatelům rozsvítilo a druhý den by ochotně chvátali do knihkupectví.

Neil Gaiman totiž už pátou dekádu skáče mezi žánry i médii. Se stejnou vášní publikuje hříčky i zásadní reflexe života na přelomu tisíciletí a opakovaně bojuje za svobodu fantazie, snění a vyprávění příběhů.

Douglas Adams i Terry Pratchett

Nejprve si jako novinář střihl nejen knihu nejbizarnějších výroků spojených se sci-fi a fantasy, ale i životopis Douglase Adamse, stvořitele kultovního Stopařova průvodce galaxií.

A jaksi mimoděk spolu s podobně nespoutaným Kimem Newmanem (z něhož se posléze vyklubal největší britský odborník na nejen viktoriánské upíry) vylíčil v Londýně jistému začínajícímu autorovi hororů jeden hippísácký večírek tak, že dotyčného inspiroval k vytvoření ikon splatterpunku – démonických cenobitů známých i z filmové adaptace Hellraiser.

Jenže to už Gaiman tvořil i sám. Jeho Sandman je dodnes považován za jeden z vrcholů komiksového média.

Spolu s Terrym Pratchettem napsal výborný humoristický román o apokalypse Dobrá znamení. Na jeho seriálovou adaptaci po přítelově smrti svědomitě dohlíží, nedávno byla potvrzena třetí sezona.

A nakonec vrátil