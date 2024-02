Americký komentátor Tucker Carlson přijel do Moskvy. Je možné, že kvůli rozhovoru s Putinem

Bývalý moderátor Fox News je jednou z hlavních tváří Trumpova hnutí MAGA. Ruské televize jeho příjezd oslavují, on mluví o Rusku jako o krásné zemi. Někteří Američané volají po jeho označení za ruského agenta, a dokonce jsou i tací, kteří by mu chtěli zabránit v návratu do země.

Od chvíle, kdy vedení americké televize Fox News ze dne na den propustilo komentátora Tuckera Carlsona, se někdejší televizní hvězda snaží udržet si svůj někdejší vliv na americkou veřejnost.

K tomu mu může pomoct současná návštěva Moskvy: ruská média naznačují, že dorazil kvůli natočení rozhovoru s Vladimirem Putinem.

Je považovaný za jednu z hlavních tváří Trumpova radikálního hnutí MAGA, spekuluje se o něm dokonce jako o jednom z lidí, o kterých exprezident uvažuje jako o kandidátech na svého viceprezidenta.

Kdyby si někdejší americkou televizní hvězdu ruský diktátor vybral pro rozhovor, byl by Carlson ze západních médií první, kdo by mu mohl položit otázky. Do karet mu hraje, že je slavný, ale není novinář, není tedy vázaný pravidly férové žurnalistiky, a Putin proto může předpokládat, že půjde o „bezpečný“ rozhovor, který ho nebude konfrontovat s ničím nepříjemným. Rizikem, které z toho vyplývá, je, že Putin může šířit i dezinformace bez náležité novinářské oponentury a ověřování faktů. Díky Carlsonově blízkosti k Trumpovi a západnímu prvenství by pro ně měl zajištěnu náležitou pozornost.

Carlson už dříve opakovaně vyjádřil Putinovi svoji podporu, opakoval jeho postoje ve vysílání a vyznal se z obdivu vůči Rusku. „A proč bych neměl Rusku fandit?“ řekl například ještě ve vysílání Fox News.

Pro ruská média je proto hrdinou; rozsáhle informují o jeho pobytu v Moskvě. „Bidenův druhý hlavní nepřítel a nezávislý novinář Tucker Carlson přiletěl do Moskvy přes Turecko, navštívil balet ve Velkém divadle, zašel si na oběd do krásné restaurace, projel se metrem, jehož krásu musel uznat, nabil si telefon přes USB a připojil se k rychlé wifi, která je zdarma – o takových zázracích civilizace se Američanům ani nesní,“ popsal moderátor